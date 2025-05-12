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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına kapı açık olarak yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, 3 takıma ayrılarak dar alanda minyatür kale taktik maç yaptı.

Antrenmanı Galatasaraylı yöneticiler de takip etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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