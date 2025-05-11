Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, 14 Mayıs'ta Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor