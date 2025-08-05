Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün ile sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattı. Yunus, 2024-2025 sezonunda 44 maçta 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile sözleşme yeniledi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus, 2018 yılında A takıma yükselirken 2020-2022 yılları arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak oynadı. 2023-2024 sezonunda da İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladı.

Yunus, 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla 44 maçta mücadele ederken 12 gol, 14 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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