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Galatasaray Young Boys karşısında 2-0 geride

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ugrinic'in pasında sağ tarafta topla buluşan Monteiro, ceza sahası içi sağ çaprazına kadar girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

12. dakikada sol taraftan Sara'nın ceza sahası içine uzun pasında kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

37. dakikada Ugrinic'in ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Monteiro'nun uzak direğe yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

41. dakikada sağ taraftan Blum'un ortasına altıpasın içinde Ganvoula'nın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

44. dakikada sağ taraftan Mertens'in içeriye ortalayarak kullandığı serbest vuruş sonrası ön direkte Torreira'nın kafa vuruşunda kaleci Keller meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+4. dakikada kaleci Keller'in uzun vuruşunda Ganvoula kafayla topu savunma arkasına aşırdı. Savunma arkasına kaçan Monteiro'nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Young Boys: David von Ballmoos (Marvin Keller dk. 32), Lewin Blum, Mohamed Ali Camara, Banhie Zoukrou, Jaouen Hadjam, Cheikh Niasse, Sandro Lauper, Joel Monteiro, Filip Ugrinic, Ebrima Colley, Silvere Ganvoula

Yedekler: Dario Marzino, Anel Husic, Cedric Itten, Kastriot Imeri, Miguel Chaiwa, Elia Meschack, Noah Persson, Alan Virginius, Loris Benito, Zachary Athekame, Darian Males

Teknik Direktör: Patrick Rahmen

Galatasaray: Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Joel Monteiro (dk. 3 ve 45+4) (Young Boys)

Sarı kartlar: Jaouen Hadjam, Sandro Lauper, Cheikh Niasse (Young Boys), Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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