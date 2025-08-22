Galatasaray Yönetimi FIBA ile Basketbol Vizyonunu Paylaştı

Galatasaray Yönetimi FIBA ile Basketbol Vizyonunu Paylaştı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, FIBA'yı ziyaret ederek kulübün büyüme planları ve Avrupa basketboluna yönelik projeleri hakkında bilgi verdiler.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) ziyarette bulundu.

Galatasaray heyeti, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu (FIBA) ziyaret etti. Ziyarete Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan katıldı. Heyet, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Kıdemli Direktörü Zoran Radovic ile bir araya gelerek, Galatasaray'ın büyüme planlarını ve Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu görüştü.

Başkan Özbek ve Natan, İstanbul'da planlanan yeni salon projelerinden bahsederek, basketbol ekosisteminde yeni bir arenanın sağlayabileceği potansiyel faydalar konusunda da FIBA'dan geri bildirimler aldı. - İSTANBUL

