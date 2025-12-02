Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştükten sonra basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansını Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştükten sonra basına açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldılar.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştükten sonra basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor