Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştükten sonra basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor