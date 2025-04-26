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Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı
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Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

- Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından başladı. Konuşmaların ardından sarı-kırmızılıların bütçesi karara bağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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