Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı
Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
- Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı
İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı.
Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından başladı. Konuşmaların ardından sarı-kırmızılıların bütçesi karara bağlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor