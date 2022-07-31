Galatasaray, yılan hikayesine dönen '6 numara' transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü '6 numara' transferinde mutlu sona ulaştı.

MIDTJSÖ İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fredrik Midtjsö bu akşam 19.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray, oyuncu ile uzun süre önce anlaşma sağlasa da kulübü AZ Alkmaar oyuncusunu Avrupa maçlarında oynattıktan sonra göndermek istiyordu. Ancak Hollanda ekibi Galatasaray'ın tanıdığı süre zarfı içinde olumlu dönüş yaptı ve transfer resmiyete kavuştu.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredrik Midtjsö, geçen sezon 42 maçta forma giydi ve 6 asist kaydetti. Norveçli oyuncu kariyerinde çıktığı 381 maçta 34 gol 67 asistle oynadı.