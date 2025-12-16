Galatasaray yenilgisi Erol Bulut'un sonunu getirdi
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-1 kaybeden Antalyaspor'da yönetim, teknik direktör Erol Bulut ile ayrılık görüşmelerine başladı.
- Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrası Erol Bulut ile yollarını ayırmak için görüşmelere başladı.
- Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de 8 mücadeleye çıkan Antalyaspor bu karşılaşmalarda sadece Eyüpspor'u yenebildi.
Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Antalyaspor yönetimi, deneyimli hoca ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.
GALATASARAY MAĞLUBİYETİ SONUNU GETİRDİ
Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrası Erol Bulut ile yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinin, 50 yaşındaki çalıştırıcı ile ligin 14. haftasında alınan Göztepe mağlubiyetinden sonra da yollarını ayırmayı düşündüğü ama gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yola devam kararı alındığı belirtildi.
8 MAÇTA 1 GALİBİYET
Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de 8 mücadeleye çıkan Antalyaspor bu karşılaşmalarda sadece ikas Eyüpspor'u yenebildi. Deneyimli hocanın akıbetinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.