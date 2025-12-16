Galatasaray yenilgisi Erol Bulut'un sonunu getirdi

Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Antalyaspor yönetimi, deneyimli hoca ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

GALATASARAY MAĞLUBİYETİ SONUNU GETİRDİ

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrası Erol Bulut ile yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinin, 50 yaşındaki çalıştırıcı ile ligin 14. haftasında alınan Göztepe mağlubiyetinden sonra da yollarını ayırmayı düşündüğü ama gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yola devam kararı alındığı belirtildi.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de 8 mücadeleye çıkan Antalyaspor bu karşılaşmalarda sadece ikas Eyüpspor'u yenebildi. Deneyimli hocanın akıbetinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.