Galatasaray yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 yenilen Galatasaray'ın aldığı sonuç, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını da etkiledi. UEFA, gecenin ardından puan tablosunu güncelledi. Güncel listeye göre Türkiye, 47 bin 400 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
  • UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 47.400 puanla 9. sırada yer alıyor.
  • UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere 102.116 puanla ilk sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya Folarin Balogun'un golüyle 1-0 mağlup oldu. Mücadelede Uğurcan Çakır, Denis Zakaria'nın penaltısını kurtararak farkın artmasını önledi. Sarı-kırmızılılar grup aşamasında 3 galibiyet ve 3 yenilgi alarak ilk 8 hedefinden uzaklaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Liverpool, kötü gidişine rağmen 88. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle Inter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bayern Münih ise Sporting karşısında önce Joshua Kimmich'in kendi kalesine attığı golle geriye düşse de Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah ile maçı 3-1 kazandı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Avrupa'daki karşılaşmaların ardından UEFA ülke puan tablosu yenilendi. Türkiye, aldığı puanlarla sıralamadaki yerini korudu.

GÜNCEL ÜLKE PUANLARI

  • İngiltere: 102.116
  • İtalya: 90.802
  • İspanya: 84.703
  • Almanya: 81.259
  • Fransa: 73.961
  • Hollanda: 64.700
  • Portekiz: 62.066
  • Belçika: 57.750
  • TÜRKİYE: 47.400
  • Çekya: 44.300
  • Yunanistan: 41.712
  • Polonya: 40.375
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
