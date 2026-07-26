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Galatasaray Avusturya'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Avusturya'da Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapılırken, antrenman Venezia maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, takımdan ayrı idman yaptı.

Galatasaray, Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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