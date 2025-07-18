Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Galatasaray, yeni sezon için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlar, kuvvet ve koşu çalışmaları ile başladı.

Galatasaray, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu yaptı.

Akşam antrenmanı ise sahada ısınmayla başladı. Üç gruba ayrılan oyuncular, 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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