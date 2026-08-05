Galatasaray'dan yoğun antrenman

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer alırken idman sonrasında atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı