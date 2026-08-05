Galatasaray'da Okan Buruk Yönetiminde Yoğun Antrenman
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Okan Buruk yönetimindeki idmanda pas çalışmaları, savunma-hücum organizasyonları ve dört takımlı turnuva yer aldı. Wilfried Singo, tedavisinin ardından takımla çalıştı.
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.
Kaynak: AA