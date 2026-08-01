Haberler

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Ömer Başdoğan motosiklet kazası geçirdi

Nalet Bebe virajı alamadı: Yüzü bu hale geldi
Kasımpaşa ve Hull City birbirine üstünlük kuramadı

Kasımpaşa ve Hull City karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Acun Ilıcalı Kasımpaşalı tarafları kırmadı

Maça damga vuran görüntü!
Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar

Komşuda bir dönem sona erdi! İzi son yerden de silindi

Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu

İçki paylaşımı oyuncuya pahalıya patladı: Bakanlık cezayı kesti
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı

Korktuğu başına geldi
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal