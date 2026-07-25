Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA