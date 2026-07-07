Haberler

Şampiyon Galatasaray sezonu açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. 51 günlük iznin ardından başlayan hazırlıklarda 30 futbolcu yer aldı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve kondisyon ağırlıklı devam etti. Antrenmanın devamında futbolcular topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 51 günlük iznin ardından yeni sezonun startını verdi. İdmanda toplam 30 futbolcu yer alırken, Victor Osimhen 10 Temmuz'da, Roland Sallai 13 Temmuz'da ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan futbolcular da 20 Temmuz'da çalışmalarına katılacak.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de takip etti.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek

Trump'ın Türkiye'ye verdiği müjde nasıl gerçekleşecek?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti

Ankara'dayken, piyasaların uykularını kaçıracak İran kararı
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar