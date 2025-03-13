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Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
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Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için Bayern Münih'in genç file bekçisi Jonas Urbig'i hedefliyor. Galatasaray, 21 yaşındaki Alman kaleci Urbig'i kiralık olarak bünyesine katmayı planlıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Bayern Münih'in genç file bekçisi Jonas Urbig.

ALMAN BASINI YAZDI

Genç kaleci, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen'e karşı görev yapmıştı. Kalesini gole kapatan Urbig maçta Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Alman medyası, tecrübe kazanması için Bayern Münih'in Urbig'i kiralık verebileceğini belirtti. Urbig, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı görev yapmış ve kalesini gole kapatarak Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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