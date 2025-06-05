Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Dries Mertens'in yerine düşünülen ilk isim ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, ABD ekibi Cincinnati forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine ekledi. Daha önce de Galatasaray'ın radarında olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025'te 11,5 milyon euroya FC Cincinnati'ye transfer olmuştu.

Süper Lig devi Galatasaray, Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce listesindeki bir isme yöneldi.

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Foot Mercato'nun haberine göre Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen Galatasaray, ABD ekibi Cincinnati forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine aldı.

Önceki yıllarda da Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden olan 26 yaşındaki orta saha, 2023'te 9,5 milyon euroya Midtjylland'dan Portland'a imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu, Şubat 2025'te ise 11,5 milyon euroya FC Cincinnati'ye transfer oldu.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Mertens karaktersiz, onun gibi karaktersizini nasıl bulmuşlar!

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