Galatasaray, yeni forvetini buldu! Meğer bunca zamandır Okan Buruk'un gözünün önündeymiş

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Hazırlık maçlarında santrfor olarak denen Yılmaz, ortaya koyduğu başarılı performansla fark yarattı. Lazio maçında da fileleri havalandırmayı başaran genç yıldız, yeni pozisyonuna hazır olduğunu kanıtladı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, performansıyla ve yeteneğiyle göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Lazio maçında attığı golle adından söz ettiren genç yıldız, kadrodaki yerini sağlama aldı.

LAZİO MAÇINDA KENDİNİ KANITLADI

Sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu olmayı başardı. Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan genç futbolcu, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve bekleneni verimi sağladı. Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.

"KANAT, FORVET FARK ETMİYOR"

Genç oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.