Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Fenerbahçe– Galatasaray derbisinin 1-1 bitmesinin ardından hakem Yasin Kol'un yönetimi sarı-kırmızılı camiada büyük tepki yarattı. Galatasaray yönetimi, tartışmalı kararlarla ilgili resmi girişim başlattı.

DURSUN ÖZBEK VE ABDULLAH KAVUKCU TFF'YE GİTTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek yetkililerle görüştü. Görüşmenin ana gündemi derbideki hakem yönetimi oldu.

TÜM TARTIŞMALI POZİSYONLAR DOSYAYA EKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin, Yasin Kol'un derbide verdiği tüm tartışmalı kararların yer aldığı kapsamlı bir dosya hazırladığı öğrenildi.

Dosyada özellikle şu başlıkların yer alacağı belirtildi:

Hakem Yasin Kol'un hatalı olduğu düşünülen kararlar

VAR müdahaleleri ve eksik müdahaleler

Jhon Duran'ın tartışma yaratan hareketi

İtiraz edilen pozisyonlara dair video ve görüntüler

Bu dosya, TFF'ye resmi olarak sunulacak.

OKAN BURUK VE METİN ÖZTÜRK'TEN SERT SÖZLER

Derbiden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ikinci başkan Metin Öztürk, hakem yönetimine dair çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kulüp yönetimi somut adım atma kararı aldı.