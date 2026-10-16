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Galatasaray, yarın deplasmanda Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladı

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Galatasaray, yarın deplasmanda Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Ankara'ya hareket edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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