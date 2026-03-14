GALATASARAY Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Farkı korumak ve açmak için çalışacağız. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına İlber Ortaylı ve Orhan Kaynak için başsağlığı dileyerek başlayan İrfan Saraloğlu, "İki değerli insanı kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. İlber Ortaylı çok değerli bir öğretmen ve tarihçiydi. Orhan kaynak da çok değerli futbolcu ve antrenördü. Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin" sözlerini kullandı.

'FARKI KORUMAK VE AÇMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'

Bütün maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini aktaran Saraloğlu, "Farkı korumak ve açmak için çalışacağız. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.

İrfan Saraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maçı kazanmak zorundayız. Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu bizim felsefemizde yok. Kırılma noktası gibi bir maç yok. Hepsi bizim için önemli ve değerli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı