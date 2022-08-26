Galatasaray, Wanda Nara ve PSG ile anlaştı! Dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi, Aslan oluyor

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi transferini bitirmek için artık gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldızın hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile her konuda anlaştığı ifade edildi. Fransız ekibi ile de mali şartlar konusunda ortak noktada buluşan Galatasaray'ın Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve 10 milyon euroyu bulan maaşının sadece 3 milyon euroluk kısmını ödeyeceği öğrenildi.

Seferovic, Mertens ve Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin transferin mutlu sona çok yakın.

ICARDI, GALATASARAY'I İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile her konuda anlaşmaya vardı. Arjantinli golcünün de sarı-kırmızılı formayı giymeyi istediği, Fransız ekibi ile mali şartlar konusunda son düzlüğe girildi.

Icardi-Wanda Nara

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Paris Saint-Germain ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiği ve Galatasaray'ın Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın 10 milyon euroyu bulan maaşının ise yalnızca 3 milyon eurosunu ödeyecek.