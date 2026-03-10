Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Greenyard Maaseik'e konuk olacak
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla yarın Steengoed Arena'da karşılaşacak. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçta galip gelerek tur atlamak istiyor.
Steengoed Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmada Bosko Milic (Avusturya) ve Daniel Apanowicz (Almanya) hakem ikilisi görev yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat