Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ı 3-0 Mağlup Etti
2024-2025 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçta VakıfBank'ı setlerde 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Caratasu, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Kalandadze)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Kiera Van Ryk, Markova, Yuan Xinyue, Ayça Aykaç (L), (Cansu Özbay, Bosetti, Kendall Kipp, Deniz Uyanık)
Setler: 25-21, 25-22, 25-15
Süre: 1 saat 20 dakika - İSTANBUL