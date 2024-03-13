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Galatasaray, Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı

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Galatasaray, RB Leipzig altyapısından 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı kadrosuna dahil etti.

Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.

VINCENT BAYINDIR'I RENKLERİNE BAĞLADILAR

Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

Galatasaray, Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı

"MİNNETTARIM"

Bayındır, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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