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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı forvetin bonservisini aldıracak ödeme planı belli oldu.

Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini ocak ayında almayı hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe iddiaları sonrası girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızın tapusunu aldıracak planı ortaya çıktı.

66 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor. Bir yandan da Napoli ile temasını koparmayan Galatasaray, ocak ayında Osimhen'in bonservisini almak istemesi durumunda futbolcu için 66 milyon euro bonservis ödemek zorunda.

CİMBOM'UN OSİMHEN PLANI

Öte yandan Galatasaray'ın bu transfer için ödeme planını belirlediği iddia edildi. Osimhen'i daha uzun yıllar takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 25 milyon euro ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymayı hedefliyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe'nin ise Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleri sonrası yakın ilişkiler kurduğu Napoli'ye teklif götürmesi için menajer Mirsad Türkcan'a yetki verdiği öne sürüldü. Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmesi ve taraftarla arasında oluşan bağ ise sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olarak görülüyor.

OSIMHEN'IN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıilker oymak:

Hayde ASLANIM Hayde KAPLANI

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Haber YorumlarıJon snow:

Fenerbahçe salak mi harbiden yaa

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

benim anlamadığım Galatasaray'da bukadar güzel oynarken napoli neden istemiyor ?

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