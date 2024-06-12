Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 2021 yılından beri sarı-kırmızılı formayı terleten Danimarkalı oyuncu, EURO 2024'ün ardından takımdan yüksek ihtimalle ayrılacak.

SEVILLA İLE ANLAŞTI

İspanyol devi Sevilla ile anlaşma sağlayan Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılara EURO 2024 sonrası veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncu yakın çevresine durumu aktardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Nelsson için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılılar sonraki satıştan pay da eklemek istiyor. Bu konuda şu an için orta nokta bulamayan iki ekip kısa süre içinde el sıkışacak.