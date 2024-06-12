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Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

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Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırma kararı aldı. EURO 2024 sonrası takımdan ayrılacağı belirtilen Nelsson'un İspanyol futbol devi Sevilla ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Galatasaray ve Sevilla arasındaki transfer pazarlıklarının son aşamada olduğu ve kısa süre içerisinde anlaşmanın sağlanacağı bildirildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 2021 yılından beri sarı-kırmızılı formayı terleten Danimarkalı oyuncu, EURO 2024'ün ardından takımdan yüksek ihtimalle ayrılacak.

SEVILLA İLE ANLAŞTI

İspanyol devi Sevilla ile anlaşma sağlayan Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılara EURO 2024 sonrası veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncu yakın çevresine durumu aktardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Nelsson için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılılar sonraki satıştan pay da eklemek istiyor. Bu konuda şu an için orta nokta bulamayan iki ekip kısa süre içinde el sıkışacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Yücel AtaBir:

Galatasaraylıyım ama fenerbahçe daha güçlü kulüp galatasaray uefa, süper kupa aldı çok maddi gelir sagladıktan sonra bile çöküşe geçmişti şuanda şampiyon oldular ama içeride sıkıntı var

4
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yanıtYanıtla
Muharrem Dink:

Nerden biliyorsun güclu oldugunu ne yapmis güclu ise 30 milyon taraftari var bu kadar olmasin mi

yanıt4
yanıt2
Mustapha Kose:

bende Fenerbahceliyim ama Galatasaray bizden 1 yildiz ve 5 gömlek daha üstün ve büyük bir kulüp.

yanıt8
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Ali :

Yalan haber. Okan Hoca, 2 gün önce, 'Astronomin bir teklif gelmediği sürece kadromuzu koruyacağız' dedi.

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3
yanıtYanıtla
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