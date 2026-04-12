Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Kocaelispor maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'dan Sane'nin 30. dakikada attığı gole, Kocaelispor'dan Petkovic 72. dakikada cevap verdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 66 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 75 Lemina), Sane, Sara (Dk. 80 Icardi), Sallai (Dk. 66 Lang), Barış Alper Yılmaz

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Dk. 64 Can Keleş), Sissoho (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Show, Keita, Nonge (Dk. 46 Haidara), Serdar Dursun (Dk. 65 Petkovic), Agyei (Dk. 87 Churlinov)

Goller: Dk. 30 Sane (Galatasaray), Dk. 72 Petkovic ( Kocaelispor )

Sarı kart: Dk. 23 Nonge ( Kocaelispor )

51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.

72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal
