Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, evinde Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı. Maçta her iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada sağ taraftan Sane'nin ortasında kale önünde Goutas'tan seken top penaltı noktasında bulunan Icardi'nin önüne düştü. Icardi'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada orta alanda topu alanın Sane'nin savunma arkasına pasında Gençlerbirliği defansı topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Ahmed Kutucu'nun dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina, Renato Nhaga, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Dimitrios Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Samed Onur, Cihan Çanak, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Adama Traore

Yedekler: Ricardo Velho, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Sekou Koita, Matej Hanousek, Emirhan Ünal, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu, Franco Tongya, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Kaan Ayhan, Mario Lemina (Galatasaray), Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

