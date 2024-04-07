Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçı için stadyuma geldi

2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe takımları stadyuma geldi.

Şanlıurfa'ya dün gelen Galatasaray kafilesi, kamp yaptığı otelden güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı 11 Nisan Stadı'na hareket etti. Sarı-kırmızılılar, otelden ayrıldıkları sırada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kente akşam saatlerinde gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı da güvenlik ekiplerinin eşliğinde stada geçti.

Maçın hakemleri Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve Serkan Olguncan da sahayı kontrol etti.

Her iki takımın taraftarları ise kendilerine ayrılan alanda yerlerini almaya başladı.