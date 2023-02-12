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Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt, depremde hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Galatasaray, Başakşehir, Karagümrük ve İstanbulspor'da kaleci antrenörlüğü yapan ve son olarak İskenderunspor'da görev alan Uğur Kurt, deprem felaketinde hayatını kaybetti.

İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'DE ÇALIŞTI

52 yaşındaki tecrübeli antrenör Zeytinburnuspor, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve Başakşehir'de çalışmıştı. Son olarak İskenderunspor'da görev yapıyordu.

HALİL ÖLMEZ DE VEFAT ETTİ

İskenderunspor'da depremden sonra enkaz altından çıkarılarak yoğun bakıma alınan antrenör İbrahim Halil Ölmez hastanede hayatını kaybetmişti.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Göksel Gümüşdağ Galatasaray Başakşehir Deprem Spor Haberler

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