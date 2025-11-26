Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettikleri Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilmelerini eksik oyuncularına veya hakem kararlarına bağlamamaları gerektiğini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'dan galibiyetle ayrılan Belçika temsilcisini tebrik eden Buruk, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. İyi savunma yaptılar. Zaten savunma gücü yüksek bir takımdı. İkinci yarı buldukları gol sonrası savunmayı daha da güçlendirdiler. Kendi açımızdan baktığımızda ilk yarı oyuna daha iyi girebilir, daha üretken olabilirdik. Çok acele kararlar verdik, oyunu hızlandırdık. Maç öncesi oyuncularımdan sakin kalmalarını, tempoyu yükseltmememizi istedim. İlk yarıda çok baskı altındaki oyunculara paslar verdik, uzun toplar oynadık, aceleciydik. İkinci yarı bunu düzelttik, daha sakindik. Rakip kaleye daha çok gitmeye başlamıştık. En üzücü taraf ise yediğimiz golde ceza sahası içinde 9 oyuncumuzun olmasıydı. Herkes sadece topa odaklandı, rakipten çok alana koştu. Yediğimiz golle rakibimizi daha da güçlendirdik." diye konuştu.

Müsabakanın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'in yönetimini eleştiren tecrübeli teknik adam, Union Saint-Gilloise'lı futbolcu Promise David'e 51. dakikada kırmızı kart verilmesi gerektiğini iddia ederek, "Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. Onun dışında 4-5 kez herhangi tehlikeli bir sakatlık yokken oyunu durdurdu. İspanya'da hakemlerin yönetimleri çok gündeme geliyor. Bu akşam da İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Bu mağlubiyeti sadece hakeme ve eksiklere bağlamak istemiyorum. Bu 11 ile daha iyisini yapabilirdik. Kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz ama hakemin çok kritik ve büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu hata sonucunda hakemin kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Benim için en kritik eksik Eren'di"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kadroda yer alamaya 8 futbolcusu arasında en kritik ismin Eren Elmalı olduğunu dile getirdi.

Üst üste gelen sakatlıklar sonrası kadro planlamasıyla ilgili eleştiri üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Orta sahada altı oyuncumuz vardı. Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması bizim için zorlu bir durum. Ancak bu hesaplayabileceğiniz bir şey değil. Yunus gibi çok kritik bir oyuncumuz yoktu. Osimhen, Singo ve Lemina'nın olmayışı çok önemli ama Yunus da bu tür rakipleri açabilecek oyuncu. Bunu Bodo/Glimt maçında Osimhen ile yapmışlardı. Yunus'un ve kapanan takımları açacak önemli oyuncularımızın bugün olmaması üretkenlik anlamında bizi zorladı. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz. Parasını siz ödüyorsunuz ama milli takımlar oyuncuları daha hor kullanıyor. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Milli takım çok önemli, buna saygı duyuyorum. Her oyuncu milli takımlarında yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Ancak dönüşteki sakatlıklar bizim işimizi zorlaştırdı."

Okan Buruk, en önemli eksiğin Eren Elmalı olduğuna değinerek, "Benim için en kritik eksik Eren'di. (Bahis soruşturması) Saygı duyuyorum ama doğru bir zamanlama mıydı? Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük bir hatadan dolayı Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması Türk futbolu açısından da kritik oldu. Sadece sakatlıklar değil, bu tür bir şanssızlık yaşadık. En kritik bölgelerimizden biri sol bek. Ancak futbolun içinde bunlar var. Bunu devre arasında da telafi etmek zorundayız. Ondan önce de Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç daha oynayacağız. Şu an 9 puanımız var. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu maçlara tam kadro çıkarız." şeklinde görüş belirtti.

Yedek kulübesinden katkı alamayan Buruk, "Yedek kulübesinden oyuncu getirmek, maça etki etmek, iyi gitmeyen şeyi düzeltmek çok önemli. Bugün bunu sadece bir sakatlık sonrası yapabildim. Bu da beni zorladı. Bunu da hoca bahane üretiyor diye düşünmeyin. Bugünkü kadromuz daha iyisini yapabilirdi. Bunu da kendi içimizde düşünüp analiz etmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Osimhen, Yunus ve Lemina derbiye yetişebilir

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça yetişmesi muhtemel oyuncularla ilgili, "Fenerbahçe derbisine 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Aralık ayının sonlarında Afrika Uluslar Kupası'nın başlayacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Tam oyuncuları iyileştireceğiz ve oynatmaya başlayacağız ardından Afrika Kupası'na gidecekler. Bu da bizim için ayrı bir zorluk. Dört oyuncumuz Afrika Kupası'nda yer alabilir. Büyük ihtimalle ilk yarının son maçında Kasımpaşa karşısında bunlar olmayacak. Dönüşte de Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. Dört oyuncunun gitmesi bizim için zorlu olacak." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kadroya alınmayan Yusuf Demir'in durumu hakkında soru üzerine, "Yusuf, son maçın ardından dizinde ağrılar olduğunu söyledi. Bir sonraki gün antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor. Ağrılarından dolayı antrenmana çıkmadığı için kadroya almadım. İdari bir şey yok, farklı bir şey de yaşanmadı. Bir moral bozukluğu da üzerinde vardı. Kazımcan, kendisini hazır tuttu, çok çalıştı. Yusuf'un da yapacağı daha çok çalışmak ve oynamak için şans beklemek." diyerek sözlerini tamamladı.