Galatasaray, Union Saint-Gilloise Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Union Saint-Gilloise maçı öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Sakat oyuncular antrenmana katılmadı, ancak Eren Elmalı takımla çalışmaya devam etti.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Union Saint-Gilloise maçının taktik çalışması yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu antrenmanda yer almadı.

Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı takımla çalışmaya devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
