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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı
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Galatasaray, Burnley'den Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu 3 milyon sterlin karşılığında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, İngiliz Burnley takımından Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 İngiliz Sterlini olarak belirlenmiştir. Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 İngiliz Sterlini'dir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 Euro sabit ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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