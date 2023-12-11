Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.

Galatasaray, yarın Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla bu akşam statta basın toplantısı düzenlenecek.