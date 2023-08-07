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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

Spor Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Maç yarın TSİ 22.00'de Stozice Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Galatasaray yarın TSİ 22.00'de Stozice Stadı'nda Olimpiya Ljubljana ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Zlatan Kapic - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Slovenya Spor Haberler

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