Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alparslan Erdem oldu
Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına, daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş olan 37 yaşındaki Alparslan Erdem getirildi. Erdem, daha önce Fatih Karagümrük, Shkupi ve Rabotnicki'de görev yapmıştı.
Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2008-2010 yıllarında 1,5 sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 37 yaşındaki çalıştırıcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alparslan Erdem, teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük ile Kuzey Makedonya temsilcileri Shkupi ve Rabotnicki'de görev yaptı.
Kaynak: AA / Emre Doğan