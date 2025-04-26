Galatasaray transferde gözünü kararttı! Hedef 2 yıldız ve Osimhen

Süper Lig'de 5 puan farkla lider olan Galatasaray, bir taraftan şampiyon olup 5. yıldızı takmaya hazırlanırken, bir taraftan da hayali kurulan Şampiyonlar Ligi'nde başarı için harekete geçti. Kadrosunu korumak ve daha da güçlendirmek isteyen Sarı-kırmızılı yöneticiler, ilk olarak Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı.

HEDEFTE 3 YILDIZ İSİM VAR

Cimbom'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen'in takımda kalması adına sponsorlarla görüşme yaparak Nijeryalı oyuncunun takımda kalması adına harekete geçti. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifi de belli oldu. Cimbom, Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ın gelecek durumuyla ilgili ilk teması kurdu. 32 yaşındaki file bekçisinin Atletico Madrid'den sezon sonunda ayrılacağı iddia ediliyor.

On numara bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Mertens'in boşluğunu aratmayacak bir isme yönelecek. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Manchester Cityli futbolcu Kevin De Bruyne'yi transfer etmeyi hedefliyor.