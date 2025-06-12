Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler

Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
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Transfer döneminde hız kesmek istemeyen Galatasaray, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifini sundu. Inter'in, Hakan'ın satışı konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı ve bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakarken, görüşmelerin olumlu ilerlediği de gelen haberler arasında.

Galatasaray yönetimi transferde firene basmak istemiyor. Leroy Sane hamlesinin ardından görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifini iletti.

40 MİLYON EURO

Inter'in ise Hakan'ın satışı konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı ve yıldız orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi. Inter'in, Hakan'ın ayrılık ihtimaline karşılık şimdiden milli yıldız yerine alternatifleri de belirlediği vurgulandı. Ekol TV'de yer alan habere göre, Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e resmi teklifini iletti. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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