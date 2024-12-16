Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 Yenip Kutladı
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta son dakika golüyle 4-3 galip geldi. Futbolcu Michy Batshuayi, maç sonrası taraftarlarla 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Trabzonspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan son dakikalarda bulduğu golle 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Müsabakada gol de atan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte galibiyeti kutladı. - İSTANBUL