Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla tamamlandı. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Ardından antrenman, ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

