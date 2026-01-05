Haberler

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi tartışma yaratan kare

Güncelleme:
Galatasaray ile Trabzonspor'un Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geleceği Gaziantep'te hava şartları gündem oldu. TFF'nin erteleme talebini reddettiği maçın sabahında şehrin karlar altındaki görüntüsü, iki takım taraftarını adeta çileden çıkardı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi talebini reddetti.
  • Gaziantep'te maç sabahı hava sıcaklığı 5 ile -2 derece arasında seyretti ve şehir kar örtüsüyle kaplandı.
  • Taraftarlar, TFF'nin erteleme talebini reddetmesine sosyal medyada tepki gösterdi.

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa yarı final karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak TFF'nin iki kulübün talebini geri çevirdiği ve maçın planlandığı tarihte oynanacağı bildirildi.

KARLAR ALTINDAKİ GAZİANTEP GÜNDEM OLDU

TFF'nin erteleme talebini reddettiği maçın sabahında Gaziantep'in karlar altındaki görüntüsü gündeme oturdu. Şehirde etkili olan kış koşulları, karşılaşma öncesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Maç sabahı ortaya çıkan hava şartları, hem Galatasaray hem de Trabzonspor taraftarını adeta çileden çıkardı. Gaziantep'te hava sıcaklığının 5 ile -2 derece arasında seyretmesi ve şehrin kar örtüsüyle kaplanması, sosyal medyada tepkileri artırdı. İki takımın erteleme talebi yeniden hatırlanırken, taraftarların eleştiri oklarını TFF'ye çevirdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor
