Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat