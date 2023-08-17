Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla takımın hazırlıkları sürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.