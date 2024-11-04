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Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, pas çalışması ve üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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