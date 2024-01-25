Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Oğlu Ali Yiğit Taraftarlara 3'lü Çektirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun 2 ve Mauro Icardi'nin de 1 golü ile 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, galibiyeti kale arkasındaki tribüne giderek taraftarlarla kutladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra ise kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren futbolcular ve teknik heyet beraber marşlar söyledi. - İSTANBUL