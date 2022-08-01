Galatasaray, teklif yağan futbolcusu Victor Nelsson'un bonservis bedelini belirledi

Marcao'nun ardından, Galatasaray'ın bir diğer stoperi olan Victor Nelsson'a da teklifler yağıyor.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Galatasaray, Danimarkalı genç stoper Victor Nelsson'u 20 milyon euro bonservis bedelinin aşağısında takımdan göndermemeye karar verdi.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, oyuncuna gelen teklifleri kabul etmedi. Sevilla 12 milyon euro bonservis bedeli ve başarı bonusları, Torino 10 milyon euro bonservis bedeli ve başarı bonusları önermişti. İki takım da tekliflerinde sonraki satıştan pay maddesi bulunuyordu fakat Galatasaray teklifleri yetersiz buldu.