Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 75-67'lik skorla mağlup ederek, seriyi 2-1 yaptı ve şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Başakşehir Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Devreye 48-30 önde giren sarı-kırmızılılar parkeden de 75-67'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 2-1 yapan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde 11. kez ligde şampiyon oldu. - İSTANBUL