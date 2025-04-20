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Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 75-67 mağlup ederek seriyi 2-1 yaptı ve tarihindeki 11. şampiyonluğunu kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 75-67'lik skorla mağlup ederek, seriyi 2-1 yaptı ve şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Başakşehir Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Devreye 48-30 önde giren sarı-kırmızılılar parkeden de 75-67'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 2-1 yapan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde 11. kez ligde şampiyon oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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